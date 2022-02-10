Литва домагатиметься постійного розміщення американських військ на своїй території [ Редактировать ]
Через нарощування російської агресії - Литва домагатиметься постійного розміщення американських військ на своїй території. Про це заявив президент країни Гітанас Науседа. За його словами, це стало б найкращим посиленням безпеки та стримування, яке НАТО могло б надати не лише Литві, а й усьому регіону.
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Таке рішення ухвалили, аби посилити східних союзників по НАТО на тлі військової активності РФ.
Про це йшлося під час телефонної розмови із Сергієм Лавровим
Про це йшлося під час телефонної розмови із Сергієм Лавровим, на якій обговорили письмову відповідь США на ультиматум Росії щодо нерозширення НАТО.
Держдепартамент закликав не їхати в республіку й інших американських громадян, оскільки посольство Штатів не має достатньо можливостей, аби надавати послуги на території Білорусі.