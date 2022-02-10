Водії нарікають на розбиту міжнародну дорогу у селі Новоукраїнка [ Редактировать ]
І далі - до України, і вкотре - про дороги. Частина міжнародної траси, що з'єднує Волинь і Рівненщину, розбита вщент. Водіям доводиться маневрувати поміж вирвами й зустрічними авто. Найгірша ділянка пролягає селом Новоукраїнка. Взятися за її ремонт мали ще торік, але дотепер навіть проєкту не зробили. Чи довго водіям бити машини - з'ясовували мої колеги.
Тут яма на ямі - так, що й не оминути. Машини ледве повзуть.
У селі Новоукраїнка асфальтного покриття майже немає. Місцеві вже й не пам'ятають, коли цю дорогу ремонтували капітально.
Микола, житель села Новоукраїнка:
Може ще така дорога є на марсі - я там не був. Убійство, це не дорога, а біда.
Аби не лишити у вибоїнах коліс, кермувальники виїжджають на зустрічну смугу. Так чотири рази на день возить своїх пасажирів і водій рейсового автобуса Луцьк - Дубно. Одинадцять кілометрів цього шляху заледве проїжджає за пів години.
Володимир, водій автобуса:
"Велике будівництво" отак будується, як бачите. А пасажирам як там трястися по ямах - та нічо, сплять засинають, по дорозі їх заколисаю, а там в Луцьку розбудив і всьо нормально.
Навіть не віриться, що ця дорога - частина міжнародної траси з Волині на Буковину. Нею рух інтенсивний - за день проїжджає декілька тисяч вантажівок та легковиків. Водії обурюються - мовляв, долати проблемну ділянку - просто випробування.
Андрій, водій:
Власті гроші розтягнули - робить не хочуть ну да й так дорога.
Відремонтувати цей відрізок траси шляховики мали ще торік. Частину полагодили, а сюди так і не дійшли. У Службі автомобільних доріг нарікають на проєктантів. Ті за рік не спромоглися навіть документації зробити.
Дмитро Леонтіюк, речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області:
Ми розраховували оголосити тендер, закупити роботи й вже почати працювати там ще у 2021 році. Під це навіть гроші були в постановах кабінету міністрів, але, на жаль, не маючи проєктно-кошторисної документації - ми цього зробити не змогли.
Та, якщо спроєктувати великий ремонт на цій трасі таки вдасться, за роботу візьмуться не раніше літа, - кажуть у Службі.
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