У Туреччині торговці вийшли на протести [ Редактировать ]
У Туреччині торговці вийшли на протести. На акціях непокори спалили свої рахунки за електропостачання. Люди шоковані: через зростання цін на енергоносії - їхній бізнес стає збитковим, адже вартість електрики подекуди перевищує орендну платню. До всього інфляція стрімко з'їдає усі заробітки й заощадження. У січні вона сягнула 50%. Торік турецька ліра знецінилася на чверть відносно долара. Нині мери 11 міст звернулися до центральної влади з проханням переглянути енергетичні тарифи та вжити заходів для запобігання зубожінню.
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