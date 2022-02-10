У Туреччині торговці вийшли на протести. На акціях непокори спалили свої рахунки за електропостачання. Люди шоковані: через зростання цін на енергоносії - їхній бізнес стає збитковим, адже вартість електрики подекуди перевищує орендну платню. До всього інфляція стрімко з'їдає усі заробітки й заощадження. У січні вона сягнула 50%. Торік турецька ліра знецінилася на чверть відносно долара. Нині мери 11 міст звернулися до центральної влади з проханням переглянути енергетичні тарифи та вжити заходів для запобігання зубожінню.