Из-за непрофессиональных действий власти медицинская сфера оказалась в глубоком кризисе, врачи не получают обещанные выплаты, а люди – должного медицинского обслуживания. Ситуацию необходимо срочно менять, принимать грамотные решения и увеличивать финансирование медицины. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко во время встречи с медиками Киевской областной клинической больницы.

По словам оппозиционного политика, если в столице большинство медицинских учреждений еще как-то справляются, то в регионах ситуация особенно острая.

"К примеру, в Новгород-Северской центральной районной больнице, с коллективом которой я встречался, в отличие от Киевской областной, ситуация непростая. Но медики борются ежедневно, и задача политиков – не мешать им, а помогать", - отметил Юрий Бойко.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" сообщил, что ОП-ЗЖ зарегистрировала в парламенте законопроект № 7035 об увеличении зарплат медикам и педагогам.

"Грамотно перераспределив государственные расходы возможно выделить на программу государственных гарантий медицинского обслуживания населения 106 млрд грн. Когда третий год бушует пандемия, а медики работают буквально на износ и нуждаются в поддержке, нужно сократить выплаты не только на содержание Офиса президента, Верховной Рады, Кабмина, судов и прокуратуры, но и пиар-проекты власти. Мы будем требовать принятия законопроекта. Медики не должны быть брошенными один на один с теми огромными проблемами и вызовами, с которыми они борются каждый день, особенно в период пандемии", - резюмировал Юрий Бойко.