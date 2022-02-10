Индекс борща: как изменились цены за год [ Редактировать ]
Источник: Подробности
Цены в Украине меняются стремительно и так быстро, что не всегда жители страны это успевают замечать. Так, выросла за год и цена борща - традиционного и любимого блюда всех жителей страны. Давайте разберемся, как изменился индекс борща за год.
По состоянию на февраль 2022 года, порция домашнего борща на 4 человек будет стоить 80,92 грн. За год цена блюда "подскочила" более чем на 30%.
Отметим, что при этом все ингредиенты набора подорожали. Где-то произошли незначительные изменения, другие же заметно прибавили в цене.
Более чем в 2 раза поднялась цена на:
- свеклу,
- морковь,
- капусту.
Единственный овощ, цена которого выросла несущественно - картофель (+5,05%).
Также не так сильно подорожали:
- свинина +12,03%,
- сметана +8,78%.
Ранее сообщали, что генеральный директор "Укрхлебпрома" Александр Васильченко заявил о том, что цены на хлеб вырастут на 10%, и в дальнейшем могут продолжить увеличиваться. Он отметил, что это связано с высокой ценой на газ для предприятий, которая за год выросла в 10 раз.
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