В четверг, 10 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия с 2014 года значительно усилилась. Об этом он заявил во время совместного брифинга с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

По его словам, Британия и другие члени Альянса готовы и в дальнейшем оказывать поддержку Киеву.

Украинская армия, силы обороны стали намного сильнее, чем в 2014 году. Они лучше экипированы, лучше подготовлены, лучше управляются...Мы не будем игнорировать поддержку Украине, считаю, что это сейчас является правильным.

В свою очередь премьер Джонсон не исключил, что в случае российского вторжения в Украину, Британия готова "пойти дальше" и оказать дополнительную военную поддержку Украине.

Мы рассмотрим, что еще мы можем предложить. Украинцы хорошо подготовились, есть вещи, которые мы предложили, которые им на самом деле, им, кажется, не нужны, потому что они думают, что они уже есть в достаточном количестве.

Отметим, президент США Джо Байден пообещал серьезные экономические последствия для России, если президент РФ Владимир Путин решится на вторжение в Украину. Но предположил, что западные страны не понимают, что делать, если произойдет "незначительное вторжение",

"Это зависит от того, что она делает. Одно дело, если это будет незначительное вторжение, и тогда в итоге мы будем спорить о том, что делать и чего не делать", - заявил Байден.

Также Байден пригрозил России невиданными санкциями за нападение на Украину.

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