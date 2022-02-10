СБУ затримала зловмисника, який намагався підпалити автомобіль [ Редактировать ]
Спроба теракту в Києві. СБУ затримала зловмисника, який намагався підпалити автомобіль біля будівлі однієї з громадських організацій.
Працівники спецслужби встановили, що це місцевий житель, завербований представниками однієї з білоруських держструктур. Для зв'язку з "кураторами" використовував заборонені російські електронні поштові сервіси.
Оплату отримував з-за кордону на свою банківську картку, йдеться в повідомленні СБУ. Киянину повідомлено про підозру. Кримінальне провадження відкрите за статтями "державна зрада" і "терористичний акт".
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