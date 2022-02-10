У забитій цвяхами маленькій кімнаті без вікон. У такій домашній тюрмі мати півроку тримала свого дванадцятирічного сина. Це сталося у селі Стара Миколаївка на Рівненщині. Чому жінка пішла на таку жорстокість? Як звільнили хлопчика? І як він почувається зараз? Про резонансну сімейну драму розкаже наша Сніжана Сидорук.

-Він ходив надворі, каже: мокрий, холодний і ми привели його до хати.

До будинку Лесі Фомчук хлопця привів старший син. Каже: знайшов на вулиці посеред села, коли той шукав прихистку на ніч.

Леся Фомчук, мати однокласника Дмитра:

Кажу: Діма, що сталось? Він каже: я втік з дому, тому що мене побила мама. Він був дуже наляканим, він не хотів повертатися. Він каже: ні, мама мене шукати не буде і переживати не буде.

Хлопця обігріли, нагодували й викликали поліцію. Правоохоронцям Дмитро розповів: утік із дому, бо його вже майже пів року зачиняють у кімнаті без вікон, а двері мати ще й забиває цвяхами.

Тетяна Єрмолаєва, інспекторка сектору ювенальної превенції Дубенського районного відділу поліції:

Ця кімнатка була невеликого розміру. У ній не було вікон, була піч. Також була кружка з водою, тарілка з їжею. На дверях було два цвяхи і його відповідно на ці цвяхи зачиняли, щоб він не зміг вийти.

-Тікати став - ради йому не стали давати. Ну і стали його закривати.

Кімнату в будинку, де жив хлопчик, показує бабуся. Каже: це приміщення називають кочегаркою, звідси опалюється дім. Тут справді немає вікон, але є ліжко і стіл. Пані Лідії Дмитро не рідний онук. Хлопчик, каже, забезпечений усім необхідним, утім, через будь-яке зауваження тікає з дому.

Лідія Білик, бабуся Дмитра:

Як його там закриє син, двері на двір закриє, він вікно відкривав і скакав через вікно. Розумієте, шо робив. Ну підвиконніки погнув і втік. То безвиходне положення нам було. Ми не знаєм, що робити з ним.

Дмитро навчається в місцевому ліцеї. Вчителі кажуть: хороший хлопець. І саме вони вперше помітили в нього синці. Тоді матір, твердять в адміністрації закладу, оштрафували за домашнє насильство.

Ірина Клімова, заступник директора Смизького ліцею:

Це звичайні подряпини від нігтів, не надто сильні, але помітні. Він стверджував, що це побила мама через те, що він, принісши з уроків трудового навчання фанеру, подряпав коврик на підлозі. Хороша дитина, проте потребувала уваги.

Бабуся Дмитра запевняє: із хлопця не знущалися, навпаки, намагалися йому догодити. За її словами, він не знаходив спільної мови не лише з матір'ю, а й з усіма членами родини. Інколи навіть піднімав руку на молодшу сестричку.

Лідія Білик, бабуся Дмитрика:

Він такий був неадекватний. Не було права сказати: вчи уроки. Бо втікає, сидить в лісі. Сварили не те, що він хоче в ліс. Вона його возила до психолога - нічо не находили. Сварити - сварила. Він сам себе поб'є, сам себе подере зі злості, з нервів.

У сімейні справи родини змушені були втрутитись чиновники. Сім'я на обліку соцслужб перебуває вже понад рік.

Наталія Сапіга, директор Центру надання соціальних послуг Смизької селищної ради:

Сім'я благополучна. Матеріальне становище сім'ї нормальне. Мама вже в другому шлюбі. Я думаю, що це мало уваги приділяється дитині.

Тож хлопця із сім'ї забрали. Дмитро нині в центрі соціально-психологічної реабілітації. Із ним працюють психологи.

Ольга Блаженчук, практичний психолог Рівненського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей:

Дитина прибула, він трошки, можна сказати, плакав. Тривожність спостерігалася, але це є нормально, того що дитина попала в новий заклад і якби це період адаптації. На разі він нормально йде на контакт, він спілкується.

Мати поки що до реабілітаційного центру не приїжджала. Жінка взагалі спочатку відмовилася від сина, кажуть у службі у справах дітей. Але згодом думку свою змінила.

Ганна Нагалка, керівник Служби у справах дітей Смизької селищної ради:

Зараз вона повідомляє, що це в неї були такі... емоційний стан. А зараз вона хоче забрати дитину і повідомляє, що буде їздити.

Попри це, невдовзі спецкомісія вирішуватиме, чи позбавляти жінку батьківських прав. За таке насильницьке виховання їй загрожує... штраф.