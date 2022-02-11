В Україну прибула чергова партія військової допомоги зі США [ Редактировать ]
В Україну прибула чергова - уже 11 - партія військової допомоги зі США. Два літаки привезли 130 тонн вантажу. Це протитанкові комплекси Javelin, боєприпаси для гранатометів та оборонна амуніція для українських вояків. На сьогодні в країну доправили вже понад тисячу двісті тонн армійського обладнання, яке Вашингтон надав Києву - на тлі загрози вторгнення з боку Росії.
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Як повідомляє посольство США в Україні, це вже восьмий борт з безпековою поміччю від Сполучених Штатів.
Загалом станом на сьогодні Україна отримала приблизно 500 тонн оборонної амуніції від США.
Україна запросила у Заходу - великомасштабне постачання зброї для захисту від можливого нападу Росії. Звернулася і до Німеччини. Та Берлін - Києву у зброї відмовив, натомість надішле - п'ять тисяч шоломів...
За його словами, у четвертому транші від Сполучених Штатів передбачені й оборонні, і наступальні засоби. У попередньому - були три сотні протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".
Саме ці протитанкові ракетні комплекси були на борту, який прибув напередодні зі США. Усього літаком доправили 79 тонн озброєння.