В горах Карпат ухудшилась погода, из-за чего ухудшилась видимость. Также украинцев предупредили о возможном сходе лавин. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным спасателей, 11 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). При этом на горе Поп Иван Черногорский значительно снизилась видимость.

По состоянию на 08:50 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 м. Ветер юго-западный, западный 10-11 м/с. Температура воздуха -6 градусов.

Читайте также, на автомобильную трассу "Мукачево-Рогатин" сошли две лавины, которые перекрыли отрезки маршрутов. К счастью, обошлось без негативных последствий, а снег оперативно убрали с дороги сотрудники коммунальных служб региона.

Кроме того, в карпатских горах во время восхождения на самую высокую точку Украины Говерлу под лавину попала женщина с ребенком. По поводу этой ситуации к спасателям никто не обращался, и чрезвычайников к помощи не привлекали.

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