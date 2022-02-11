Анонімний покупець заплатив 4,5 мільйони доларів за космічний діамант [ Редактировать ]
Рідкісний чорний діамант космічного походження продали з молотка. Анонімний покупець заплатив за нього майже чотири з половиною мільйони доларів у криптовалюті. Камінь завважки понад 555 каратів, що отримав назву "Енігма", вважають найбільшим у світі. На думку вчених, цей мінерал потрапив на Землю внаслідок удару метеорита або "алмазоносного" астероїда. Цю гіпотезу підтверджує наявність у таких каменях осборніту - речовини, що міститься в метеоритах.
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На думку вчених, цей мінерал потрапив на Землю внаслідок удару метеорита або "алмазоносного" астероїда.
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