12 февраля 2022 года исполняется 7 лет со дня подписания Минских соглашений ‒ документа, который известен во всем мире, наверное, больше, чем какой-либо другой, связанный с Украиной. Документа, который единогласно поддержал Совет Безопасности ООН, приняв соответствующую резолюцию.

"Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" ‒ краткий, четко сформулированный и не дающий пространства для разных толкований документ, признанный и европейскими, и российскими, и американскими, и многими другими государственными деятелями как безальтернативный и единственный путь для установления мира на Востоке Украины. Таковым, по сути, он и является, поскольку никакой другой программы мирного урегулирования ситуации, возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс никто не предложил.

Отсутствие у руководства Украины политической воли для выполнения Минских соглашений в соответствии со взятыми на себя обязательствами позиционирует Украину как крайне ненадежного партнера, а ничем не оправданный отказ от мирного урегулирования конфликта формирует и поддерживает глубочайшую зависимость нашей страны от западных партнеров.

Очередной акт этой национальной драмы разыгрался вчера, 10 февраля 2022 года, в Берлине, где встретились советники лидеров стран "нормандской четверки": Украины, России, Германии и Франции.

Бесплодные переговоры, не закончившиеся подписанием хотя бы формального документа, свидетельствуют о том, что переговорный процесс зашел в тупик и был использован Украиной лишь для того, чтобы откровенно и цинично продемонстрировать несогласие с подписанными ранее Минскими соглашениями, поскольку даже цитировать их украинская сторона отказалась. Более того, не удалось договориться и о том, чтобы вести диалог о статусе неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней контактной группы.

Позиция Германии и Франции могла бы иметь особое значение в этих переговорах. Однако они не проявили никакой активной позиции, направленной на то, чтобы повлиять на украинских представителей и сделать шаг к разблокированию мирного процесса.

В этих условиях очевидно, что украинская власть самоустранилась от выполнения задачи по восстановлению территориальной целостности Украины, возвращения Донбасса путем мирных переговоров, а сам минский процесс окончательно зашел в тупик.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" является последовательной сторонницей выполнения Минских соглашений, установления в Украине прочного мира, возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс. И соответствующие инициативы, в частности План-концепция урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины путем поэтапного создания условий для реализации Минских соглашений от 12.02.2015 года, были приняты съездом нашей партии 6 июня 2019 года и являются частью партийной программы.

Позиция Президента и его окружения, которые отказываются от реализации Минских соглашений, неизбежно и предсказуемо направлена на усиление противостояния и эскалацию напряженности, что может поставить Украину на грань катастрофы. Поэтому мы требуем немедленной отставки Президента, роспуска парламента и досрочных выборов ‒ на кону судьба страны.