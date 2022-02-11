Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем выросла на 12% - до 81,4 млрд грн. Это произошло из-за безответственной и антисоциальной политики власти. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя данные Госстата.

"Всего за 2021 год за коммунальные услуги населению начислили более 222 млрд грн – на 30% больше чем за 2020 год и на 70% больше, чем за 2019 год. Эти цифры говорят о том, что рост тарифов забирает у людей последнее деньги, вгоняет их в нищету и граждане просто не в состоянии платить по таким драконовским тарифам", - подчеркнул Юрий Бойко.

По его словам, декабрь стал третьим месяцем отопительного сезона, в котором продолжился резкий рост коммунальных долгов, которые за месяц увеличились на 12% или на 8,7 млрд грн.

"Подобные цифры уже должны были бы заставить бить тревогу любое нормальное правительство, однако нынешний Кабмин продолжает заявлять о том, что ситуация находится под контролем", - отметил Сопредседатель ОП-ЗЖ .

Политик добавил, что в разрезе отдельных коммунальных услуг особенно высокими темпами выросли долги за электроэнергию - в сравнении с декабрем 2020 года они увеличились на 26,3%. Существенный рост показали долги за газ – на 7,3%, а также за теплоснабжение и горячую воду – на 10,4%.

"Украинцы получают платежки с неподъемными ценами за газ, тепло, электроэнергию, другие коммунальные услуги. Власть только сокращает финансирование субсидий, и все более усложняет их получение. Правительство, которое не в состоянии проводить адекватную тарифную политику, должно уйти в отставку в полном составе", - резюмировал Юрий Бойко.