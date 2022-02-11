В столице Государственный исполнитель Днепровской Государственной исполнительной службы изъял элитный Mercedes-Benz S-Class. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко.

По его словам, общая сумма штрафов, выписанных на данный автомобиль, составляет более 25 тысяч гривен. На владелицу Mercedes-Benz S-Class выписано уже 23 исполнительных документа о взыскании неоплаченных штрафов - чаще всего за превышение скорости. Рекордное превышение скорости владелицей данного авто в черте Киева – 136 км/ч.

Отмечается, что за правонарушение назначена сумма взыскания в размере 1700 гривен. Известно, что владелица транспортного средства сможет вернуть себе любимое авто только в случае выплаты всех штрафов. При этом ей также нужно будет заплатить за эвакуацию машины, а также ее содержание на штрафплощадке.

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Кроме того, у киевлянина – "рекордсмена" из невыплаченных штрафов – изъяли "Ренджровер". По данным Минюста, он не реагировал на "письма счастья", которых ему пришло почти 150, в Минюсте посчитали, что за два дня у столичных должников конфисковали семь автомобилей.

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