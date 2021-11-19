У киянина - "рекордсмена" з невиплачених штрафів - вилучили "Ренджровер". За даними Мін'юсту, він не реагував на "листи щастя", яких йому прийшло... майже 150. Таким чином заборгував близько ста тридцяти тисяч гривень. Машину йому повернуть тільки після погашення суми. У Мін'юсті порахували - за два дні у столичних боржників конфіскували сім автомобілів.