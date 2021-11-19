Позашляховик киянина конфіскували за несплату штрафів [ Редактировать ]
У киянина - "рекордсмена" з невиплачених штрафів - вилучили "Ренджровер". За даними Мін'юсту, він не реагував на "листи щастя", яких йому прийшло... майже 150. Таким чином заборгував близько ста тридцяти тисяч гривень. Машину йому повернуть тільки після погашення суми. У Мін'юсті порахували - за два дні у столичних боржників конфіскували сім автомобілів.
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За даними Мін'юсту, він не реагував на "листи щастя", яких йому прийшло майже 150. Таким чином заборгував близько 130 тисяч гривень.
Порушником виявився громадянин Нігерії. Його борг - 80 тисяч гривень! Це - покарання за їзду напідпитку та перевищення швидкості. Нові правила запровадили після резонансних ДТП у Харкові.
Про це повідомили у Мін'юсті. Поки що умовною "цифрою реагування" назвали перевищення швидкості у 150 км на годину.
Аби врятувати їх від... штрафів за перевищення швидкості. Про це повідомили в патрульній поліції.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, це дозволить уникнути штрафів за перевищення швидкості.