Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського. В ДБР наголошують: до кримінальної відповідальності намагалися притягнути завідомо невинну людину. Усі подробиці - в матеріалі Івана Пінчука.

Одна смертельна ДТП і кілька кримінальних справ одразу. Йдеться про кортеж бізнесмена Олександра Ярославського, який збив людину. Спочатку відреагувала місцева поліція.

Попередньо правоохоронці встановили, що 9 лютого близько 22:55 у районі 534 км автодороги "Київ - Харків - Довжанський" невстановлений автомобіль, який рухався з боку міста Чугуїв у напрямку Харкова, смертельно травмував пішохода.

Авто поїхало з місця пригоди, навіть не зупинившись. Тому і справи дві: про порушення безпеки руху та залишення людини в небезпеці. Згодом підключилась і прокуратура. Там повідомили, що власника машини встановили.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської області:

На місці пригоди було знайдено номерний знак автомобіля. Номерний знак належить автомобілю Mercedes-benz g63, і цей автомобіль записаний на приватну фірму, яка належить одному з відомих харківських бізнесменів. Наступного дня 10 лютого до слідчого управління прибула особа з адвокатом, яка повідомила, що саме вона знаходилася за кермом автомобіля та повідомила, що вона не знала про те, що вона збила людину.

Водій, якій зізнався у скоєнні злочину, - працівник компанії, що належить Ярославському. Втім, у правоохоронців виникли підозри, що за кермом була саме ця людина. Тож тепер за справу взялося ДБР.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем відомого харківського бізнесмена. Досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 ККУ).

У бізнес-структурі одразу визнали: машина належить їм. А от сам Ярославський залишив країну й вилетів до Лондона.

-Поїздка має плановий характер і здійснюється, аби провести час із родиною, оскільки в дітей розпочинаються канікули... Далі, з 12 до 19 лютого включно, заплановано сімейний лижний відпочинок під час шкільних канікул.

Після розголосу у ЗМІ відреагувало вже й МВС.

Поліція перевіряє інформацію щодо причетності до ДТП кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Відразу після повернення в Україну слідчі запросять його для участі у проведенні необхідних процесуальних дій.

-Щойно прийняв рішення про звільнення начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна. Також буде розслідувано спробу фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського.

За словами міністра, вже встановлено, що водій, який взяв на себе провину за ДТП, на час аварії перебував в іншому місці.