Турция как посредник в урегулировании военного конфликта между Украиной и Россией может помочь украинской стороне в продвижении мирных тезисов по Донбассу. Об этом заявил посол в Турции Василия Боднара в эфире телеканала "ДОМ".

При этом у нее сбалансированные отношения с Россией, что не позволит Анкаре попасть в зависимость от Москвы.

По его словам, Турция может быть хорошим посредником, поскольку между Киевом и Анкарой есть стратегическое партнерство.

С Россией у них сбалансированный диалог и отношения, которые позволяют на равных вести переговоры, но нет такой зависимости, которая позволяет попасть под влияние России. Поэтому для нас важно, чтобы аргументы турецкой стороны принимались российской стороной. И турецкая сторона может помочь нам в продвижении определенных тезисов в отношении урегулирования мирным треком.

Напомним, что недавно прошла встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским в Киеве. В ходе нее Украина и Турция заключили соглашение о Зоне свободной торговли.

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