А Штати й надалі лякають прогнозами. Покинути Україну вже зараз. Із таким закликом до американців, які перебувають на території нашої держави, звернувся Джо Байден.

За його словами, ситуація може вийти з-під контролю будь-якої миті. І якщо Росія все ж наважиться на вторгнення, влада Сполучених Штатів не надсилатиме своїх військових задля евакуації. Як це було, приміром, торік в Афганістані. Якнайшвидше виїхати своїх громадян закликали також уряди Японії, Південної Кореї та Нідерландів.