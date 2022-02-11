Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну [ Редактировать ]
А Штати й надалі лякають прогнозами. Покинути Україну вже зараз. Із таким закликом до американців, які перебувають на території нашої держави, звернувся Джо Байден.
За його словами, ситуація може вийти з-під контролю будь-якої миті. І якщо Росія все ж наважиться на вторгнення, влада Сполучених Штатів не надсилатиме своїх військових задля евакуації. Як це було, приміром, торік в Афганістані. Якнайшвидше виїхати своїх громадян закликали також уряди Японії, Південної Кореї та Нідерландів.
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