Говорили про це напередодні і в Берліні. Радники лідерів "Нормандської четвірки". І попри сподівання, на цьому дипломатичному фронті поки без перемог. Друга зустріч політичних радників лідерів "четвірки" завершилася без конкретного результату, як і перша. Хоча говорили учасники понад 9 годин. Та досягнення все ж є: Україна не перетнула своїх "червоних ліній". І сторони домовилися продовжувати діалог.

Коли ж "Нормандська четвірка" знову сяде за стіл переговорів? І як минула берлінська зустріч? Олена Абрамович розкаже.

Олена Абрамович, кореспондентка:

На цю зустріч у Берлін радники президентів України та Росії прилетіли з дещо різною метою. Київ - мав іще раз чітко окреслити "червоні лінії" та прагнув розблокувати роботу тристоронньої контактної групи, щоб запустити процес обміну полоненими й відкрити КПП на лінії розмежування. У Москві ж - і далі наполягали на закріпленні особливого статусу Донбасу в Конституції України.

Переговори у присутності представників Франції та Німеччини тривали 9 годин! До журналістів сторони вийшли аж після опівночі - кожен у своєму посольстві.

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:

Ми не змогли дійти до якогось спільного документу, дійсно сьогодні практично 9 годин продовжувалися ці перемовини. Я сподіваюсь, що скоро ми зустрінемось ще раз і будемо продовжувати ці перемовини, всі налаштовані на те, щоби досягнути результату.

Російський представник Дмитро Козак вину за відсутність домовленостей, традиційно, поклав на українську сторону.

Дмитро Козак, заступник керівника Адміністрації президента Росії:

В проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, отказались даже цитировать Минские соглашения о том, что вопросы будущего пост конфликтного статуса этих территорий должны обсуждаться в консультациях с представителями отдельных регионов. Это ключевое разногласие.

Прямі переговори з бойовиками - це і ключова розбіжність, і червона лінія, яку Київ не перетне. Аби Росія не позиціонувала себе як посередника. Бо вона є учасником конфлікту. Ще одна червона лінія для нас - проведення виборів на Донбасі до роззброєння цих територій і повернення контролю над російсько-українським кордоном. Аби люди не голосували під дулами автоматів.

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:

Безумовно без деескалації, без відведення російських військ від наших кордонів не можна говорити про спокій, про те, що ситуація нормалізувалась.

Говорячи про суть розбіжностей, російський представник неодноразово згадував, що буцімто позицію Кремля щодо надання особливого статусу Донбасу підтримували представники Франції та Німеччини. Та українській стороні вдалося відстояти свою позицію:

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Непроста була, м'яко кажучи, розмова, але Андрій Єрмак як голова делегації і колеги, які були у її складі, втримали усі наші позиції, не поступилися жодними моментами, важливими для України, і не перетнули жодних "червоних ліній".

Журналісти в Берліні цікавились, чи був тиск на українську делегацію з боку представників Франції та Німеччини. Особливо з огляду на те, що у Франції скоро президентські вибори - й Еммануель Макрон налаштований отримати цими днями відчутний результат від візиту до Москви. І Єрмак, і Козак запевнили: ніхто ні на кого не тиснув.

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:

Я з повагою, ми ставимось до наших партнерів, тому я би не привʼязував до внутрішньополітичних подій в країнах наших партнерів до підтримки України і до роботи в "нормандському" та інших форматах.

Дмитро Козак, заступник керівника Адміністрації президента Росії:

Готовность надавить на Киев не увидел. Видел попытки найти удобную нишу, для того, чтобы Украина продолжала ту линию, которую продолжала в течении предыдущих 8 лет.

Якщо стисло підсумувати берлінську зустріч, то сторони "домовилися домовлятися". І вже анонсували наступні переговори в такому самому форматі. Щоправда, поки не відомо ані місце, ані час. Представники Німеччини говорять, що зібратися радники можуть у березні. А перед тим має засідати Тристороння контактна група.