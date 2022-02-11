Заявление партии

Режим Зеленского методично уничтожает в Украине свободу слова, демократию и любые проявления инакомыслия. Следом за уничтожением пяти оппозиционных каналов – "112 Украина", NewsOne, ZIK, UkrLive и "Первый независимый" - а также независимых интернет-ресурсов - strana.ua и sharij.net, карманная охранка Зеленского, в которую превратился СНБО, расправилась с телеканалом "НАШ". Сделано это было в традиционной манере: без суда, следствия, предъявления каких бы то ни было доказательств и вменяемых объяснений.

Чем хуже становится ситуация в стране, чем больше власть тонет в коррупции и скандалах, чем сильнее растет возмущение людей – тем жестче и наглее становятся репрессии. Делается это демонстративно и вызывающе, на фоне жесткой критики со стороны международных правозащитных организаций. В том числе, Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека, представителей международных мониторинговых миссий.

Санкциями против оппозиционных СМИ, запугиванием инакомыслящих, репрессиями и беззаконием власть хочет заставить людей смириться с нищетой, нарушением гражданских прав и бесконечным конфликтом. Подавить стремление граждан к миру и демократии. Но этот безумный план провалится. Режим Зеленского стремительно теряет доверие граждан, и этот процесс не остановить.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти прекратить антиконституционный произвол и преступления против свободы слова. Снять незаконные санкции и обеспечить вещание всех оппозиционных каналов и работу независимых интернет СМИ.

Мы поддерживаем коллектив телеканала "НАШ" и готовы оказать всю необходимую политическую и юридическую поддержку и помощь журналистам в их борьбе за свои права и право украинцев на свободу слова.

Призываем всех украинских граждан сплотиться и вместе отстаивать украинскую демократию и украинскую Конституцию. Сообща добиваться перевыборов.

Пока в Украине царствует режим Зеленского, ни свободы, ни мира, ни развития в стране не будет!