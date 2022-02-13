А от як скандали із депутатами та інші події тижня прокоментував лідер опозиції Юрій Бойко.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Про резонансні та нерозслідувані справи:

Во-первых, когда они ловят своих, потом они начинают договариваться - вот мы видели сейчас уже несколько примеров, когда взяточники провладной фракции, они просто отделывались легким испугом. А вот действительно резонансные преступления, трагедии, они уходят от ответа. И я прежде всего имею в виду трагедию 2 мая 2014 года, когда спалили живьем 50 человек в Одессе. Сейчас, слава Богу, начинается европейский суд по правам человека, рассматривают это дело - а у нас в старне расследование не ведется.

Зустріч "Нормандських Радників": чи вдалось наблизити мир?

Встреча в Нормандском формате, которая прошла позавчера, она стала разочарованием. Потому что мы расчитывали, что будут достигнуты конкретные решения и пойдет мирный процесс. А вот то, что в пустую прошла эта встреча, во всяком случае, из публичных заявлений ее участников, это безусловно плохая история.

Пенсіонерам смартфони: оцінка ініціативи:

Прежде всего, им нужно обеспечить достойную старость, чтобы они не тряслись от коммунальных платежек. Чтобы их не пугали цены, чтобы у них была достойная пенсия. А потом уже давать какие-то вещи, которые могут быть полезны для них - это надо делать, но в первую очередь надо вернуть им блага цивилизации. Я это расцениваю, как пиарный ход и попытку подкупить избирателя таким образом. Сделано это неуклюже и конечно, для пенсионеров гораздо важнее, чтобы им обеспечили достойную старость. И именно поэтому мы требуем пересмотра бюджета, чтобы увеличить социальные выплаты. И эти деньги пошли адресно людям.