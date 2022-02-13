Сумнівне лідерство. У рейтингу міст світу із найбільшими заторами - одразу кілька українських. І то - в першій десятці. На третьому щаблі - Київ, на шостому - Одеса. Чому так? І як побороти автопараліч у мегаполісах? Карина Вакарєва намагалася - виписати рецепт.

Вони - об'єднують усіх.

Байдуже, звідки ви - Америка, Європа, Азія чи Австралія.

І так - десятиліттями. Великі й малі. Повільні й ті, що взагалі - стоять намертво. Тромби доріг та незмінна хвороба мегаполісів - Затори!

Київ зараз - це місто для автомобілістів, а не для пішоходів. Один мільйон 113 тисяч активних автомобілів. Уявіть собі, коли червона гілка закриється? Що буде?

День, план, графік летить шкереберть. Київ, по-моєму, на третьому місці за пробками.

Почесний призер у світовому рейтингу заторів. Позаду Київ залишив Аж 400 міст, серед яких Пекін, Нью-Йорк, Мумбай і Токіо. А попереду - лише Стамбул та Москва. І пишатися тут... нічим. Українська столиця впевнено мчить до транспортного колапсу. 128 Годин торік кияни провели у заторах. А це - сукупно більш як п'ять діб.

Вакарєва, кореспондентка:

Дорожня тиснява щороку стає більшою. А поїздка наземним транспортом з лівого берега столиці на правий вже давно перетворилась на перевірку нервів на витривалість.

А організм кожного - на міцність. Бо що більше машин - то брудніше повітря, яким ми дихаємо. Майже 90% викидів в атмосферу - йдуть саме з вихлопних труб авто.

Єгор Фірсов, еколог:

Вся небезпечна таблиця Менделєєва, вона міститься в цьому газі, який йде від спалення бензину або ще гірше дизелю.

Вже давно - не розкіш. Машина зараз є у кожного третього киянина. Автомобілів у столиці - понад мільйон. І це - одна з причин заторів. Чи можливо їх зменшити? Такі прецеденти у світі - є.

У Сінгапурі рецепт проти автопаралічу - виписали радикальний. Встановили драконівські ціни на легковики. Подивіться на цей новенький суперкар, що стоїть у вітрині автосалону. У нас такий коштуватиме близько півмільйона доларів. А в Сінгапурі - аж два! Плюс - податки та ліцензія.

Та вочевидь - суворий сінгапурський шлях - не наш варіант. Та й кількість машин - не єдина причина заторів. Про них я розкажу згодом. А поки що - про те, як мільйони українських городян починають і закінчують свій робочий день.

На годиннику - 10:00. Поспішаю на роботу. Їду вже звичним маршрутом. І потрапляю у перший затор:

Стандартна ситуація. Щоранку, о котрій годині ми би не виїхали з дому, ось такий затор щодня зустрічає нас у цьому місці.

Вирішую змінити маршрут. Але там на мене чекає несподіванка - ремонт.

Я не була готова до цієї дороги. Мені дуже страшно тут їздити. Тут завжди щось ремонтують, латають, розривають. Водії, ось, ви бачите, перелаштовуються, тому що всі кудись поспішають.

І перше, що відчула у заторі - стрес. Бо я домовилася про зустріч. І на мене чекають. Як виявилося - таке відчуваю не тільки я.

Є таке, що запізнюєтесь кудись і вас це дратує? - Звісно. - Що в ці моменти відчуваєте? - Біль. Біль у серці. - Коли сильний поток, нервую, да. Особенно, коли запізнююся на роботу.

Поки їхали, нарахували три затори. Навіть встигло вийти сонечко. Але вважаю, що сьогоднішня поїздка пройшла вдало, бо на роботу ми встигли вчасно!

Узагалі, пробки на дорогах - це ризик-фактор. Тож як з цього вирулити? І які причини - нескінченних заторів? Погані дороги, відсутність розмітки - і постійні ремонти. Плюс - некомфортний і недостатньо розвинутий громадський транспорт - та хаотична забудова міста без урахування розв'язок. Ось і розгадка феномену - чому Київ у світовому рейтингу.

Максим Бахматов, голова Офісу трансформації:

На сьогодні середня швидкість пересування в Києві 17 км/год. Вона зараз впаде до 12, 10, і швидше буде ходити пішки.

Тож звідси й перша ініціатива - брати гроші за в'їзд у центр.

Максим Бахматов, голова Офісу трансформації:

В будь-якій столиці світу це регулюється виключно штрафами та вартістю паркування. Якщо людина багата, він собі їде в центр, паркується за 300 гривень. Якщо людина хоче зекономити, він паркується на в`їзді до міста на "перехоплюючому" паркінгу - і їде на метрополітені.

Саме так затори перемагають у Лондоні. В'їзд у центр там коштує - 15 фунтів на день. І ці гроші - йдуть на розвиток громадського транспорту. Тож пересуватися містом - в метро, міською електричкою чи автобусом - значно дешевше й не менш комфортно.

А в крихітному заможному Люксембурзі - взагалі зробили громадський транспорт - безкоштовним!

Антоніо, житель Люксембурга:

Я буду користуватись машиною тільки за межами Люксембурга, коли буду їхати у Брюссель чи Париж, в інших випадках - громадським транспортом.

Тьєрі, жителька Люксембурга:

Як на мене, дуже добре, що транспорт зробили безкоштовним. Може більше людей ним користуватиметься. Особисто я - скрізь на велосипеді.

На двоколісному - пересуватися в українських мегаполісах - варіант не надто комфортний. Бо велодоріжок - мало, а дороги - належать машинам. Із Семом ми зустрілися в центрі Києва. Сем - американець, живе тут - уже три роки. Містом пересувається лише у захисному шоломі. І попри все - намагається їздити на двоколісному.

Сем Кук, американець, бізнесмен:

Їзда на велосипеді у Києві мені дається непросто. Велосипедні доріжки тут рідкість. Ось, наприклад, ця - вона дуже близько до автомобілів. Але, як кажуть, хочеш дістатися кудись швидше - мусиш ризикувати.

Зрештою - ризиком інколи може бути і їзда українськими маршрутками!

Тож не те, що безкоштовний, як у Люксембурзі, а навіть комфортний громадський транспорт - для нас поки що утопія. Іржаві маленькі маршрутки, заповнені електрички - і метрополітен... Не резіновий і не вєчний. Він вже починає рушитися.

Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування:

Києву потрібні тисячі одиниць громадського транспорту, а не сотні. Дуже б не заважало, щоб ці чиновники, які відповідають за громадський транспорт, вони ним користувалися.

Утім, Київ - не єдине українське місто, яке потрапило у світовий рейтинг заторів - на Шостій позиції - Одеса!

Наталія Лебедєва, жителька Одеси:

Ну, полный кошмар, думаю, что сейчас будет тепло - будет много пробок и это прямо проблема-проблема! Узкие улицы - я думаю, только из-за этого!

Експерти ж парирують: проблема не у вузьких вулицях. А у запаркованих.

Сергій Черноіваненко, експерт у транспортній галузі:

То есть фактически, я вот делал анализ - летал дроном по большому количеству улиц города - и мы можем наблюдать, когда, казалось бы, большая широкая улица Жуковского, которая в четыре полосы движения, а на самом деле там одна полоса рабочая!

Тож рецепти, як пришвидшити - рух на дорогах українських мегаполісів - вже давно виписали на Заході. Мережі парковок та комфортна система громадського транспорту. І - розвинені дорожні розв'язки. Як - от у Токіо. Або заохочення до різноманітних ініціатив, приміром, ідеш на роботу - візьми попутника. Як у Нью-Йорку.