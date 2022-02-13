Більшість селян каже - часу освоювати нову техніку не має

Усе буде цифра! Влада вирішила обдарувати пенсіонерів гаджетними щедротами. Володимир Зеленський пообіцяв вже навесні всім вакцинованим літнім людям подарувати по сучасному телефону та ще й з пільговими тарифними пакетами.

Мета - побороти бюрократію. Завдяки тій же "Дії". До речі, їй цього тижня - два роки. Мінцифри - на честь річниці - продемонструвало нові функції та послуги.

Та чи опанують їх пенсіонери й чи вистачить грошей у держави на їх - диджиталізацію?

Цього року її презентували, мов фільм "Матриця". Бо вона - вихід в іншу реальність. Реальність, про яку говорять усі!

Володимир Зеленський, президент України:

Ми почали говорити про державу в смартфоні.

Євгеній Горбачов, керівник команди розробки Diia Company:

Це цифрове майбутнє країни.

Орина Федорових, продюсерка:

Ідея цифровізації - це все супер.

Віталій Кличко, мер голова Києва:

Діджи....Діджи... Діджиталізайшен.

Диджиталізують - усе! Тож які вони - нові можливості "Дії"? Ми побували там, де все починається...

Євген Горбачов, керівник команди розробки Diia Company:

Сюди приходить ідея написана тільки, як візія.

... Перевірили, чи працюють нові функції "Дії"?

Орина Федерових, продюсерка:

Треба ввести номер телефону, свою адресу.

І що бабусі про безкоштовний смартфон думають?

Бабуся:

Я маю, тай мені не треба. Нашо ми два, шо буду з ними робити?

Справді, - які можливості? Скільки коштуватимуть смартфони - бюджету? І яке воно - цифрове майбутнє України без бюрократії?

Богдан Вербицький, кореспондент:

А пам'ятаєте, як було раніше? Стоси паперів, купа довідок під кодовими назвами, печатки... загалом бюрократична тяганина. А якщо у вас є знайомий, чи знайомий знайомого, який може зробити довідку без тяганини - то ви щасливчик.

Але тепер - усе набагато простіше. Достатньо лише мати смартфон і "Дію". Там тепер (ось дивіться) і довідку можна замовити, і опитування пройти. І навіть, святеє-святих нашої бюрократії - місце прописки змінити можна.

Загалом, суцільне 21 століття.

Орина Федорових, продюсерка:

Тепер треба надати дані власника житла.

Разом з Ориною тестуємо нову і найпопулярнішу функцію в "Дії" - зміна місця проживання. Уся процедура - буквально на кілька кліків.

Орина Федорових, продюсерка:

Я можу прописатися в новому місці і не виписуватися. Тобто, одразу перепрописатися. Це дуже зручно.

Реєстрацію дівчина змінювала часто. І процес був - м'яко кажучи, непростий.

Орина Федорових, продюсерка:

Віддаєш паспорт. Чекаєш, потім забираєш паспорт. Це все черги. Потім знову приходиш в інше місце - там віддаєш паспорт. Чекаєш. Забираєш. І це все у будні дні.

Анна Володавчик, журналістка:

Раз, два, три, четыре, пять, шесть.

Так і сторінки в паспорті можуть скінчитися! Анна рахує всі печатки про місце реєстрації. А два роки дівчина взагалі - безхатьком була.

Анна Володавчик, журналістка:

В 2018 году меня выписали после четвертого курса. И два года я была без прописки, была бомжом.

Бо дім дівчини - на окупованій території. Тож, коли вступила до університету, паспорт із новою пропискою довелося чекати дуже довго.

Анна Володавчик, журналістка:

Я отдала паспорт, около месяца он находился в паспортном столе и потом мне выдали уже. База не общая, она и не была общей, там до 2014 года они никак не могут ни подать запрос, ничего получить.

Євген Горбачов, керівник команди розробки Diia Company:

Я сам їздив, я вам чесно скажу. Я пройшов цей шлях самостійно. Ці "четверг та вівторок", я все це знаю.

Тому дуже хотів змінити весь процес. Пан Євген - керівник команди розробки "Дії". Тож, чому на зміну реєстрації довелося чекати два роки?

Євген Горбачов, керівник команди розробки Diia Company:

"Під капотом" там відбувається дуже багато складних технологічних процесів. По-перше, є інтеграції з декількома реєстрами.

А по-друге, вони дуже великі. Тож, аби впровадити функцію, потрібно - отримати доступ. А як щодо випадку Анни? Чи можливо в "Дії" змінити прописку, якщо вона - з окупованої території?

Євген Горбачов, керівник команди розробки Diia Company:

Для того, щоб виписатися звідти, людині потрібно підтягнути ту прописку. І "Дія" підтягує цю інформацію.

Разом із Євгеном йдемо до тих, хто її "підтягує" - до розробників софту. Їх - 25, усі працюють у цьому невеличкому оупен-спейсі.

Євген Горбачов, керівник команди розробки Diia Company:

- Чим займаються люди? - Еееее. Я не знаю. Ха-ха-ха. Команда розробляє бізнес-вимоги, далі вони трансформуються в задачу на розробку.

І "задач"- багато. Цього тижня на саміті "Дія" відзвітували про нові функції і порталу, і додатку. Серед основних - довідка про несудимість. Тепер до сервісного центру МВС можна - не звертатись. Щоправда, документ в застосунку - треба почекати. До 30 днів.

Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації:

Ми на такому проміжному етапі, коли довідка ще не генерується там за день. Але, подати форму можна просто без поїздок по відповіднім установам.

Ще одна функція - шеринг авто.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:

Це коли ми можемо поширити технічний паспорт через QR-код дуже просто, в кілька кліків іншій людині і передати свій технічний паспорт, щоб можна було використовувати авто.

А ось "неочікуваністю" для всіх стала функція - "опитування". Там поки що - два питання. І стосуються вони технічних характеристик "Дії". Та ледь не у всіх користувачів виникло питання: "А чи не підготовка це до референдуму, чи навіть... електронних виборів?"

Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації:

Опитування вони не є двіжком для виборів, чи ще щось. Це, як на мене, ідеальний, найпростіший і найсучасніший інструмент, коли держава може спілкуватися з людьми.

Спілкуватиметься, звісно, не у всіх. А лише - у власників смартфонів. І вже з квітня їх може стати набагато більше.

Володимир Зеленський, президент України:

Всі охочі, вакциновані українці, старші 60 років отримують безоплатний, якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф.

Скільки це коштуватиме? - Точних розрахунків поки що - немає. Роздати планують близько восьми з половиною мільйонів телефонів. Але є кілька питань. Їх я вирішив поставити своїй колезі - по відеозв'язку. Але...

Алло, привіт. Ти мене чуєш зараз? Ало. До тебе взагалі не додзвонитися.

Мар'яна Мартин, кореспондентка:

Нічого дивного, Богдане. Я у селі Стрипа, всього у 15 км від Ужгорода, а таке враження, що десь на краю світу. Якість мобільного зв'язку дуже погана, щоб поговорити з тобою довелося вибратися ось на цей пагорб. Але дивись, як тут гарно.

У мене тут - справжній квест у пошуках мобільного зв'язку. Я ходжу селом уже пів години. Місцеві кажуть: марно. Не знайду. Але я таки - змогла! Хоча й не без зусиль. А жителі до таких незручностей - уже призвичаїлися.

Сигнал слабий, в хаті вообще нема. - Так на верху ловить саме ліпше, то туди можна, да можна піднятися.

Хто на городі, хто на сходах. У кожного - свої методи пошуку мобільного інтернету. А в пані Марії телефон дзвонить. У жінки є Вай-Фай. І у свої 86 - вона просунута користувачка смартфонів.

Альо, добрий день. Прийшли кореспонденти до мене.

У пенсіонерки це вже третій гаджет. Тримає постійний зв'язок із дітьми та онуками, які живуть за кордоном. А ще:

Пані Марія, жителька села Стрипа:

Кіно дивлюся, комедії люблю дивитися. - На телефоні? - Но. Ідемо в кімнату. "Розплата за ізмени" той фільм дивилася.

Я ж вирішила навчити пані Марію робити фото. Бо цю функцію жінка ще не опанувала.

Бачте, ми з вами і нажимаєте, сюди, ні на то біле. Це селфі називається. - "селфі" - треба записати.

Їй смартфон від держави - не потрібен.

Марія, жителька села Стрипа:

Нашо ми два, шо буду з ними робити?

А ось пані Надія користується старим телефоном. Кнопковим. Ідеї президента тішиться, та смартфона боїться - і в руки взяти.

Надія, жителька села Стрипа:

А ну спробуйте, щось знайти. - Не буду я не буду, бо я шось понавнаждують …

Для багатьох пенсіонерів - гаджети це щось із розряду вищої математики.

Я не знаю де тут у вас, от тут.

А більшість - селян каже, й часу освоювати нову техніку не має.

Вероніка, жителька с. Стрипа:

Треба піти убрати в хаті, до обіда готуватися. А сидіти в телефоні, сидіти не є што.

Але вже скоро для пані Вероніки таки з'явиться сенс мати смартфон. Бо в "Дії" анонсували нові функції й документи. Планують додати посвідчення учасника бойових дій, пенсійне і посвідку на проживання.