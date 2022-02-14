Протести канадських далекобійників спричинили дефіцит деталей [ Редактировать ]
Протести канадських далекобійників спричинили скорочення виробництва автомобілів у США та Канаді.
Тамтешні ЗМІ повідомляють, що перекриття трас на прикордонних пунктах призвело до дефіциту деталей. Серед постраждалих - автовиробники Ford, Toyota, Honda та Крайслер.
Раніше там говорили про нестачку напівпровідників через затримки постачань, зумовлених пандемією.
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Тамтешні ЗМІ повідомляють, що перекриття трас на прикордонних пунктах призвело до дефіциту деталей.
Протести канадських далекобійників зібрали близько дев'яти мільйонів доларів - завдяки краудфандинговій платформі "Гоу Фанд Мі" зі США.
"Конвой свободи" поширився й на Європу. На сході Франції - на підтримку канадських далекобійників вийшли тамтешні антивакцинатори.
Єдиний міст, який з'єднує Канаду і США, заблокований! І це - наслідок протестів канадських "далекобійників". Тисячі водіїв виступають проти карантинних обмежень і обов'язкової вакцинації.
Центр міста перекритий автомобілями, а мітингарі встановили намети.