Байден не дав позитивної відповіді на запрошення Зеленського [ Редактировать ]
А от панічні настрої розвіяти міг би приїзд до Києва американського президента Джо Байдена. У цьому переконаний Володимир Зеленський. Тож у телефонній розмові запросив заокеанського колегу найближчими днями відвідати Україну. Байден позитивної відповіді не дав. А його адміністрація заявила ЗМІ, що така поїздка малоймовірна.
Втім, очільник Білого дому запевнив, що Вашингтон тримає ситуацію під контролем і швидко готовий відреагувати на будь-яку агресію проти України. Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван вважає, що вторгнення може початися будь-якої митті, але Штати не можуть назвати точної дати.
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Володимир Зеленський та Джо Байден вже скоординували позиції до майбутньої дискусії у Радбезі ООН. Напередодні увечері вони спілкувалися телефоном.
Зібратися пропонують на початку наступного тижня. Аби обговорити агресивну поведінку Москви щодо України.
Лідери США та України також обговорили санкції у разі ескалації агресії Росією.
Зеленський подякував Байдену за підтримку з боку офіційного Вашингтона. І запросив його відвідати Україну найближчими днями.