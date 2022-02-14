А от панічні настрої розвіяти міг би приїзд до Києва американського президента Джо Байдена. У цьому переконаний Володимир Зеленський. Тож у телефонній розмові запросив заокеанського колегу найближчими днями відвідати Україну. Байден позитивної відповіді не дав. А його адміністрація заявила ЗМІ, що така поїздка малоймовірна.

Втім, очільник Білого дому запевнив, що Вашингтон тримає ситуацію під контролем і швидко готовий відреагувати на будь-яку агресію проти України. Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван вважає, що вторгнення може початися будь-якої митті, але Штати не можуть назвати точної дати.