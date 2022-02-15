Юрий Бойко: Власть должна поддерживать воинов-афганцев, а не лишать их льгот [ Редактировать ]
Источник: Оппозиционная платформа - За жизнь
В последние годы власть лишила ветеранов-афганцев их социальных прав. С конца 2014 года практически все льготы для этой категории ветеранов и семей погибших были урезаны, и нынешняя власть отказывается решать этот болезненный вопрос. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко по случаю Дня памяти воинов-интернационалистов.
По словам Юрия Бойко, несмотря на то, что в 2016 году под давлением ветеранских организаций льготы частично были восстановлены, большая их часть, в том числе и для семей погибших, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, работавших в Афганистане по контракту, так и не была возвращена.
"Семьи погибших афганцев, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, до сих пор лишены права на бесплатный проезд в общественном транспорте, для них фактически отменили право на бесплатные лекарства. Нет льгот и на получение скидки по квартплате и коммунальным услугам, на твердое топливо для домов без центрального отопления, оплату телефона", - рассказал оппозиционный политик.
Юрий Бойко также отметил, что воины-афганцы практически лишены законодательно закрепленной за ними возможности получать бесплатную медпомощь в полном объёме. Им все сложнее своевременно получить бесплатные лекарства и пройти реабилитацию в санаториях.
"Воины-афганцы, большинство из которых уже люди предпенсионного и пенсионного возраста, в полной мере ощутили "реформу" в организации медобслуживания", - добавил политик.
Юрий Бойко подчеркнул, что особенно критичной для них стала ликвидация выездов участковых врачей на дом и сужение оснований для вызовов скорой помощи.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" настаивает на том, чтобы власть незамедлительно выполнила решение КСУ по восстановлению всех незаконно отобранных социальных льгот ветеранам, а также решила вопрос финансирования госпиталей и больниц для ветеранов, пересмотрела тарифы на медуслуги и не допустила снижения качества и доступности медпомощи. Право воинов-афганцев на поддержку и защиту со стороны государства должно быть восстановлено», - резюмировал Юрий Бойко.
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