Рада приняла важные изменения для пенсионеров [ Редактировать ]
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Верховная Рада приняла закон об индексации пенсий по "специальным" пенсионным программам. В частности, речь идет о военнослужащих, госслужащих и ученых.
Помимо этого теперь закон предусматривает дату ежегодной индексации пенсий. Она будет проводиться 1 марта.
Об этом свидетельствуют положения законопроекта № 4668, который утвердила Верховная Рада Украины во вторник, 15 февраля.
За утверждение этого закона проголосовали 352 народных депутата Украины входе пленарного заседания.
Также вернули отдельным категориям граждан право на досрочную пенсию. В частности в документе предлагается:
- назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями организации производства и других условий;
- назначать досрочно пенсии матерям (родителям) детей, больных тяжелым редким заболеванием, но которым не установлена инвалидность.
Также право на досрочный выход на пенсию получат женщины, которые родили пятерых или более детей, и воспитали их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства при условии достижения ими 50-летнего возраста и наличии не менее чем 15 лет страхового стажа.
Отметим, в 2022 году в Украине многим категориям населения поднимут пенсии.
Минимальная пенсия для людей в возрасте от 70 лет, имеющих стаж 30-35 лет, лет поднимется до 3 тысяч гривен. Увеличение выплат будет поэтапным.
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