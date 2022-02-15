Мер Києва Віталій Кличко закликає жителів столиці вступати до лав територіальної оборони, щоб захисти свої родини та свою країну. Він наголосив, що Україна має сильну армію і столиця всіляко підтримує процес формування тероборони й виділила вже 110 млн гривень для її фінансового забезпечення.

А на випадок надзвичайних ситуацій у Києві підготовлені підземні укриття - їхні адреси можна переглянути на спеціальній мапі, затвердженій Київською міською адміністрацією.

Віталій Кличко, Київський міський голова: