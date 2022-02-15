Віталій Кличко закликає жителів столиці вступати до лав територіальної оборони [ Редактировать ]
Мер Києва Віталій Кличко закликає жителів столиці вступати до лав територіальної оборони, щоб захисти свої родини та свою країну. Він наголосив, що Україна має сильну армію і столиця всіляко підтримує процес формування тероборони й виділила вже 110 млн гривень для її фінансового забезпечення.
А на випадок надзвичайних ситуацій у Києві підготовлені підземні укриття - їхні адреси можна переглянути на спеціальній мапі, затвердженій Київською міською адміністрацією.
Віталій Кличко, Київський міський голова:
Тільки в одному випадку ми зможемо захистити нашу країну, - коли пліч-о-пліч будемо захищати, коли будемо не ховатися, коли кожен агресор буде розуміти, якщо він зробить агресію - він отримає дуже жорстку відповідь. Я дякую всім, хто вже доєднався до територіальної оборони й тим, хто хоче доєднатися.
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