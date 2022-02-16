Президент Украины Владимир Зеленский запустил новый челлендж ко Дню единения в Украине. Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня в День единения в 10:00 на домах и сооружениях во всех населенных пунктах поднимут сине-желтый флаг и раздастся "Ще не вмерла України…". А в соцсетях мы запускаем челлендж: сделайте фото или запишите видео с флагом Украины, добавьте хештег #UAвместе и опубликуйте, отметьте человека, которому хотите передать челлендж", – написал президент.

Президент также поздравил всех украинцев с праздником и отметил, что "этот день – наш":

"Вместе отмечаем День единения! Великого народа великой Украины! Этот день – наш. Кто живет на правом и левом берегах Днепра. В городах и селах. Возле Карпат и терриконов. На побережье Черного и Азовского морей. Кто болеет за "Динамо" или "Шахтер", а вместе – за Украину. Кто отмечает Рождество, Песах или Курбан-байрам, а вместе – верят в Украину! Кто общается на украинском, крымскотатарском, русском, венгерском или жестовом языке, а вместе – творят Украину не словами, а делами!".

Напомним, вечером 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом учредил новый государственный праздник – День единения. Он будет отмечаться ежегодно 16 февраля.

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