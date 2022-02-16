В Украине отмечают День единения 16 февраля. Теперь ежегодно этот день будут отмечать на государственном уровне.

В этот день будет поднят государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, исполнен в 10:00 государственный гимн Украины и проведены зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Кроме этого, среди мероприятий ко Дню единения в учебных заведениях совместно с МОН и Институтом национальной памяти будут проведены уроки, посвященные единению, 16 февраля и уроки по медиаграмотности - 17-18 февраля.

Среди мероприятий 16 февраля также пройдет молебен за единение в Софии Киевской. Также при поддержке Госкино состоятся показы в кинотеатрах и на телеканалах фильмов украинского производства.

Поздравление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем единения и отметил, что украинцев объединяет желание жить в мире.

"Сегодня важный день - день единения всех нас, мы разные, разного возраста, пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас единственное желание - жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями... И на все это мы имеем полное право, потому что мы дома, мы в Украине... И никто наш дом не будет любить так, как мы любим... И только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единения, сине-желтые", - сказал Зеленский.

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