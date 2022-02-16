"Північний потік-2" не запрацює, якщо РФ нападе на Україну – Жозеп Боррель [ Редактировать ]
Таке заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. Політик також запевнив, що всі держави-члени союзу одностайно підтримують Україну та готові запровадити суворі санкції в разі повномасштабного вторгнення РФ.
Раніше в німецькому Бундестазі закликали заморозити рахунки та конфіскувати нерухомість російських олігархів, якщо вторгнення відбудеться.
Уже затвердив закон про санкції проти Росії і британський парламент.
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Таке заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Про це заявила очільниця міністерства закордонних справ Анналена Бербок.
За словами глави Білого дому, США та Європа готові до дипломатичного діалогу, проте не готові поступитися основоположними принципами.
Годину тому закінчилося засідання Радбезу. Його зібрали традиційно у п'ятницю, але нетрадиційно - в Харкові.
Там, зокрема, зазначили: на тлі скупчення військ РФ уздовж українських кордонів та ескалації ситуації з боку Кремля, схвалення газогону німецьким регулятором навряд чи варто очікувати найближчим часом.