Юрий Бойко: Украина должна объединиться, чтобы восстановить мир [ Редактировать ]
Конфликт на Донбассе можно урегулировать только в том случае, если прекратится противостояние не только на линии разграничения, но и в самом обществе. Об этом Сопредседатель"Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил сегодня журналистам в кулуарах парламента.
"Объединение Украины необходимо. Это самая важная задача, которая стоит перед всеми нами. И оно должно быть реальным, в решениях и поступках, а не декларативным – на словах и в картинках в соцсетях. Политики должны понять и признать, что все мы – равноправные граждане большого многонационального государства. Это поможет восстановить мир и единую страну – от Луганска до Ужгорода", – заявил политик.
Лидер оппозиционеров убежден, что объединение страны будет успешным, если власть научится уважать права человека, ценить многообразие культур и языков нашей многонациональной Украины.
"Когда политики поймут, что каждый регион нашей общей страны имеет свои культурные и языковые особенности, свою историческую память, когда языковые и культурные права людей будут защищены, не будет дискриминации и притеснений – внутренние противоречия исчезнут. Как исчезнет и значительная часть причин, которые сегодня мешают восстановить мир в Украине", – считает он.
По словам народного депутата, именно эти общечеловеческие ценности положены в основу программы "Оппозиционной платформы - За жизнь"
"Наша партия выступает за выполнение Минских соглашений, потому что это реальный путь вернуть Донбасс в Украину. Все граждане Украины хотят мирного неба и достатка сегодня, все мы надеемся на счастливое будущее для наших детей. Именно это по-настоящему важно, все остальное – второстепенно", – резюмировал Юрий Бойко.
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