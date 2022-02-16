Disney выпустил трейлер фильма "Чип и Дейл спешат на помощь" [ Редактировать ]
Источник: Walt Disney
Кинокомпания Walt Disney Studios выпустила первый трейлер полнометражного фильма "Чип и Дейл спешат на помощь" (Chip 'n Dale: Rescue Rangers).
Премьера картины запланирована на 20 мая 2022 года в онлайн-кинотеатре Disney+.
Для озвучивания были привлечены Джон Малейни (Чип), Энди Сэмбэрг (Дейл) и Кори Бертон (Вжик). В киноленте также появятся Дж. К. Симмонс и Сет Роген.
Оригинальный мультсериал "Чип и Дейл спешат на помощь" выходил на телевидении в 1989-1990 годах. Фильм станет продолжением и расскажет об объединении главных героев ради спасения старого друга.
Напомним, что ранее вышел трейлер продолжения мультфильма "История игрушек".
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