Кинокомпания Walt Disney Studios выпустила первый трейлер полнометражного фильма "Чип и Дейл спешат на помощь" (Chip 'n Dale: Rescue Rangers).

Премьера картины запланирована на 20 мая 2022 года в онлайн-кинотеатре Disney+.

Для озвучивания были привлечены Джон Малейни (Чип), Энди Сэмбэрг (Дейл) и Кори Бертон (Вжик). В киноленте также появятся Дж. К. Симмонс и Сет Роген.

Оригинальный мультсериал "Чип и Дейл спешат на помощь" выходил на телевидении в 1989-1990 годах. Фильм станет продолжением и расскажет об объединении главных героев ради спасения старого друга.

Напомним, что ранее вышел трейлер продолжения мультфильма "История игрушек".