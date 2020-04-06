Компания Walt Disney анонсировала сокращение сотрудников [ Редактировать ]
Компания Walt Disney объявила, что в апреле 2020 года она начнет увольнять некоторых сотрудников. Об этом пишет tvgid.ua.
Руководство объяснило, что оно вынуждено прибегнуть к данному решению из-за длительной эпидемии коронавируса.
"Disney также начнет отправлять в неоплачиваемый отпуск тех, "чья работа в данный момент не нужна". К таковым относятся сотрудники парков, а также разработчики и дизайнеры зон, аттракционов и гостиниц". - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что другие работники, которые находятся в оплачиваемом отпуске, по-прежнему будут получать все медицинские льготы, а компания будет оплачивать их страховые взносы.
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