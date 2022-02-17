"Нова нормальність" - саме так генсек НАТО Єнс Столтенберг охарактеризував напругу між Росією та Заходом.

За його словами, непрості відносини між сторонами, ймовірно, тепер будуть "новим нормальним станом справ упродовж тривалого часу".

Генсек додав: Росія намагається залякати Європу, поставивши під загрозу фундаментальні принципи безпеки Альянсу. На це, за словами Столтенберга, в НАТО відреагують. Зокрема, переглянуть свої довгострокові плани щодо східного флангу.