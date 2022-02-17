Зафіксували майже 33 з половиною тисячі випадків Ковіду за добу [ Редактировать ]
Майже 33 з половиною тисячі випадків Ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 259 пацієнтів померли. Одужали - понад 27 тисяч людей - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
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Одужали - майже чотири з половиною тисячі. Найбільше інфікувань - на Львівщині, майже три тисячі. Далі йдуть Хмельниччина та Житомирщина.
Закарпатська, Волинська, Чернівецька і Сумська. Нині ж жорсткі обмеження діють у двох регіонах - на Івано-Франківщині та Рівненщині.
Найбільше інфікувань у Києві - майже 5 тисяч за добу. Далі йдуть Дніпропетровщина та Харківщина - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
На високому рівні залишається смертність - 236 летальних випадків. Ушпиталені близько чотирьох тисяч людей, одужали - уп'ятеро більше.
Смертність продовжує зростати - 280 летальних випадків за добу. Ушпиталені - чотири тисячі хворих, одужали - 16 з половиною тисяч.