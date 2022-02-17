Яма на ямі. Дорога Берегове-Кам'янське на Закарпатті сполучає два райони області та п'ять сіл. Однак асфальту тут майже не залишилося. Сюди не хочуть їхати рейсові автобуси, та й таксисти висаджують своїх клієнтів на півдорозі. Небезпечно й пішки ходити, бо немає тротуарів. Мар'яна Мартин продовжить.

Яма на ямі, що й асфальту не видно - таке бездоріжжя в Нижніх Реметах уже років зо п'ять.

Машини тут не їздять, бо поїхав у Берегово, обратно - на ремонт.

Юрій у тутешні села постачає товари. Каже, після першої поїздки сюди його машина ледь не розсипалася.

Юрій, приватний підприємець:

Бачите от там тріщина, рама випала. Тріщина. Від перепадів ламається машина наклоняється з грузом, перепади йдуть і рама ламається.

Та й не дивно, бо вирви на дорозі тут подекуди такі глибокі, що в них вміщається ціла машина.

Віталій Маргітич, житель Великоберезької ОТГ:

Я вже не говорю за тротуари, якщо ціла машина вся в одній ямі що говорити дальше. От я хочу сідати в машину, мені треба сісти в машину, от пожалуста.

Це самісінький центр Нижніх Ремет. І в такому стані майже 20 кілометрів цього шляху, що з'єднує село з Береговим та Кам'янською ОТГ. Частина перевізників уже давно відмовилась сюди їздити.

Галина, Тетяна, Лінда, жительки села Нижні Ремети:

Даже таксісти не хочуть приїжджати, а швидка, швидка тоже так їде, що той хворий помре. Скоріше міліцію визивали, тут тоже одна машина застрягла.

Уже кілька років селяни просять чиновників усіх рангів відремонтувати дорогу.

Ольга Соловка, жителька села Нижні Ремети:

Це в мене розпічатка, що ми неодноразово зверталися. Но ніякі міри щодо нас не було прийнято.

Та нині ситуація змінилась. Принаймні місцева служба автомобільних доріг області, на балансі якої перебуває шлях, кошти на його ремонт віднайшла. Запевняють: розробили й проєкт.

Ростислав Пріцак, заступник директора ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області":

Виділено на Берегово-Кам'янське п'ять млн грн за рахунок коштів дорожнього фонду. Нам треба повторно обстежити для того, щоб виділили, тому що фінансування, як-то кажуть, на весь проєкт не маємо, і нам потрібно виділити ті ділянки, де нагальні такі, ну знаєте, в межах населених пунктів, де більша інтенсивність руху.

Готова допомогти фінансово й сільська влада:

Іван Урста, голова Великоберезької ОТГ:

Ми чим можемо постараємося, якісь співфінансування зробити ми готові допомогти любим шляхом, щоб поліпшити стан цих доріг.

Ямковий ремонт шляховики обіцяють почати, щойно сприятиме погода. Та місцеві налаштовані рішуче. Мовляв, якщо дорожні роботи не стартують навесні, писати й просити вже не будуть, а просто вийдуть на акцію протесту.