Нідерланди постачатимуть Україні товари військового призначення [ Редактировать ]
Нідерланди постачатимуть Україні товари військового призначення. Відповідне рішення ухвалив уряд держави - у відповідь на запит України щодо військової допомоги через загрозу вторгнення Росії. Зокрема, йдеться про надання снайперських гвинтівок, шоломів, бронежилетів, радарів та металошукачів.
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Києву необхідна як військова підтримка, так і політична солідарність. І, цитую, "Литва її демонструє". Також Серапінас зазначив - посольство Литви найближчим часом не планує залишати Київ і переїжджати на захід України.
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Цей контракт Блащак назвав надзвичайно важливим для Польщі та, цитую, "одним із найважливіших в історії країни".
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