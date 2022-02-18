Продаж 250 танків Abrams для Польщі схвалили в Державному департаменті США. За словами польського міністра оборони Маріуша Блащака, танки поставлять до країни в найсучаснішій модифікації. Цей контракт Блащак назвав надзвичайно важливим для Польщі та, цитую, "одним із найважливіших в історії країни". Також відомо, що нових танків вистачить для повного оснащення чотирьох танкових батальйонів - їх розмістять на сході країни. Таке посилення своєї обороноздатності коштуватиме Польщі шість мільярдів доларів.