Віталій Кличко відвідав Мюнхенську безпекову конференцію [ Редактировать ]
Про Росію - без Росії. У Мюнхені відкрилася конференція з питань безпеки, головною темою якої стане можлива агресія Федерації проти України.
Як відбуватиметься форум в умовах карантину? Хто з політиків уже прибув у Мюнхен, а хто - ще в дорозі? І чому російська делегація відмовилася брати участь у заході? Наша спеціальна кореспондентка в Німеччині - Тетяна Логунова розкаже.
П'ятизірковий готель "Баварський двір" - знову відрізаний від світу поліцейськими кордонами. Попри високі темпи поширення коронавірусу, цього року організатори вирішили не скасовувати конференції, а провести її в гібридному форматі. Тобто, запросили обмежену кількість високих гостей, скоротили офіційні делегації й самі вибрали ЗМІ, яким дозволили працювати на конференції. Решті - запропонували відстежувати форум онлайн. Утім, не зважаючи на такий "камерний" формат заходу, місце його проведення охороняють кілька тисяч поліцейських.
Андреас Франкен, представник поліції Мюнхена:
Під час конференції в Мюнхені працюватимуть три з половиною тисячі поліцейських. Це силовики з Баварії та їхні колеги з інших німецьких земель.
Цього року гостей Мюнхенської конференції - охоронятимуть не тільки від, наприклад, антиглобалістів, які завжди виступають проти проведення форуму. А ще й від зараження коронавірусом.
Щоб учасники конференції не захворіли, організатори запровадили дуже суворі карантинні правила. Вони оголосили: до "Баварського двору" пускатимуть тільки повністю вакцинованих. Це стосується гостей, журналістів і працівників готелю. І це ще не все. Щодня всі вони здаватимуть ПЛР-тест на ковід.
Серед гостей Мюнхена - багато високих посадовців. У безпековому форумі беруть участь Генсеки ООН, НАТО і ВООЗ, канцлер Німеччини Олаф Шольц, віцепрезидент США Камала Гарріс і держсекретар Ентоні Блінкен, британський прем'єр Борис Джонсон та інші. А от представники Росії, можлива агресія якої проти України стане головною темою форуму, від участі відмовилися.
Вольфганг Ішингер, керівник Мюнхенської конференції з питань безпеки:
Мені дуже шкода, що російський уряд не скористався можливістю пояснити свою позицію у цій залі сьогодні або завтра.
Натомість - у Мюнхені почують позицію України. Володимир Зеленський прийняв запрошення організаторів - завтра він прибуде до Німеччини й виступить на конференції. А ще - проведе низку двосторонніх зустрічей - зокрема, із віцепрезидентом США Камалою Гарріс. Утім, говорити про Україну в Мюнхені почали вже сьогодні.
Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:
Ми маємо бути дуже обережними у формулюваннях. Це не "українська криза". Це "російська криза". І ми закликаємо Росію негайно відвести військо.
Камала Гарріс, віцепрезидент США:
Звісно, ми відкриті до діалогу й дискусій, і ми їх мали з Росією. Але водночас ми готові в разі, якщо Росія вдасться до агресивних дій, забезпечити запровадження жорстких економічних санкцій.
У Мюнхені - і міський голова Києва Віталій Кличко. Політик уже виступив у баварському парламенті та зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.
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