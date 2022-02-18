Туристам запретили посещать Чернобыльскую зону: что произошло [ Редактировать ]
Туристы больше не смогут посещать Чернобыльскую зону с 19 февраля. Об этом заявил Об этом заявил директор Ассоциации Чернобыльских туроператоров, директор агентства "Чернобыль тур" Ярослав Емельяненко.
По его словам, несмотря на напряженную ситуацию вокруг Украины, Чернобыльскую зону продолжают посещать украинцы и иностранные туристы, журналисты.
Только что сообщили, что с 19 февраля Чернобыльская зона закрыта для туристических посещений на неопределенный срок. Официальная причина озвучивается как "технические причины".
Отмечается, что Емельяненко добавил, что предварительный срок закрытия зоны - два месяца, однако он может быть продлен на более длительный срок.
Читайте также, после Чернобыльской катастрофы природа в этом регионе восстанавливается намного быстрее, чем ожидалось. Но это не означает, что человек вообще может ничего не делать для нее, от взрыва на Чернобыльской АЭС пострадала не только Украина, но и десятки других стран.
Кроме того, руины Чернобыльской АЭС сняли изнутри при помощи беспилотного летательного аппарата. Съемку заброшенной атомной электростанции под Киевом организовало издание VICE. Характерная особенность дрона Elios 2 - наличие жесткого наружного каркаса.
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