Туристы больше не смогут посещать Чернобыльскую зону с 19 февраля. Об этом заявил Об этом заявил директор Ассоциации Чернобыльских туроператоров, директор агентства "Чернобыль тур" Ярослав Емельяненко.

По его словам, несмотря на напряженную ситуацию вокруг Украины, Чернобыльскую зону продолжают посещать украинцы и иностранные туристы, журналисты.

Только что сообщили, что с 19 февраля Чернобыльская зона закрыта для туристических посещений на неопределенный срок. Официальная причина озвучивается как "технические причины".

Отмечается, что Емельяненко добавил, что предварительный срок закрытия зоны - два месяца, однако он может быть продлен на более длительный срок.

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