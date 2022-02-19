Автобусы с беженцами на КПП "Матвеев Курган" Источник: ТАСС

В оккупированном Донецке остановлено движение муниципального автотранспорта из-за того, что автобусы используют для эвакуации жителей. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин.

Прекращено движение муниципального автотранспорта города Донецка в связи с привлечением техники для осуществления эвакуации граждан.

Также для эвакуации местных жителей используется железная дорога. Люди могут выехать в Россию со станции "Донецк-2" в Калининском районе города, а также с вокзалов, расположенных в городах Макеевка и Иловайск.

Также в "республиках" с 19 февраля официально прекращен учебный процесс во всех образовательных учреждениях.

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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. Украинские военные сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны "республик".

Украинская сторона на фоне обострения на Донбассе опровергает заявления оккупационных властей о наступлении и диверсиях на химических объектах. Киев привержен дипломатическому урегулированию.

Власти самопровозглашенных "республик" объявили всеобщую мобилизацию и объявили об эвакуации жителей в Россию. В первую очередь будут вывозить женщин, детей и людей пожилого возраста. Эвакуированных разместят в Ростовской области.