Жители Донбасса прибывают на пункт пропуска "Матвеев Курган" в Ростовской области Источник: ТАСС

Пограничные пункты пропуска Ростовской области работают только на въезд в Россию и переведены в усиленный режим. Об этом сообщили в погрануправлении УФСБ по Ростовской области, передает "Коммерсант".

Через эти пункты в Россию прибывают беженцы из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Все места пересечения границы переведены на круглосуточный режим функционирования. Пропуск беженцев организован через шесть автомобильных, два железнодорожных пункта пропуска в восьми местах пересечения границы.

Ранее сегодня, 19 февраля, в Ростовской области ввели режим ЧС из-за эвакуации жителей Донбасса на фоне эскалации конфликта в регионе.

Власти самопровозглашенных "республик" объявили всеобщую мобилизацию и объявили об эвакуации жителей в Россию. В первую очередь будут вывозить женщин, детей и людей пожилого возраста. Эвакуированных разместят в Ростовской области.