Россия закрыла границу на выезд в "ЛДНР" [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Пограничные пункты пропуска Ростовской области работают только на въезд в Россию и переведены в усиленный режим. Об этом сообщили в погрануправлении УФСБ по Ростовской области, передает "Коммерсант".
Через эти пункты в Россию прибывают беженцы из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
Все места пересечения границы переведены на круглосуточный режим функционирования. Пропуск беженцев организован через шесть автомобильных, два железнодорожных пункта пропуска в восьми местах пересечения границы.
Ранее сегодня, 19 февраля, в Ростовской области ввели режим ЧС из-за эвакуации жителей Донбасса на фоне эскалации конфликта в регионе.
Власти самопровозглашенных "республик" объявили всеобщую мобилизацию и объявили об эвакуации жителей в Россию. В первую очередь будут вывозить женщин, детей и людей пожилого возраста. Эвакуированных разместят в Ростовской области.
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