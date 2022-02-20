В ближайшие дни вторжения России не будет: Резников назвал причину [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Ждать российского вооруженного вторжения в Украину ближайшие день-два не стоит, поскольку ни на одном из участков границы с Украиной Россия не сформировала ударную группировку для наступления. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр обороны Алексей Резников.
По состоянию на этот час ударной группировки Российской Федерации ни в одном месте, где они стоят возле Украины, пока что не сформировано. Поэтому говорить, что будет завтра нападение, будет послезавтра нападение - на мой взгляд, является неуместным. Но это не означает, что риски низкие, что нет угрозы...
Давайте смотреть на 22-е число (февраля - ред.), у них (россиян - ред.) там какое-то шаманское событие, где они с бубнами будут собираться и, возможно, принимать какие-то интересные дурноватые решения, которые, я думаю, приведут к отказу от Минских соглашений. Поэтому понаблюдает за этим.
При этом глава Минобороны Украины усомнился в реальной эвакуации жителей ОРДЛО в Россию. По его словам, украинская разведка располагает информацией, что люди массово возвращаются домой, потому что "их там никто не кормит, не расселяет".
Напомним, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. Украинские военные сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны "республик".
Украинская сторона на фоне обострения на Донбассе опровергает заявления оккупационных властей о наступлении и диверсиях на химических объектах. Киев привержен дипломатическому урегулированию.
Власти самопровозглашенных "республик" объявили всеобщую мобилизацию и объявили об эвакуации жителей в Россию. В первую очередь будут вывозить женщин, детей и людей пожилого возраста. Эвакуированных разместят в Ростовской области.
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