Путин и Макрон договорились о встрече трехсторонней контактной группы [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Елисейского дворца
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон во время телефонных переговоров договорились провести в ближайшие часы встречу трехсторонней контактной группы (ТКГ) для переговоров с целью прекратить огонь на Донбассе. Также лидеры решили возобновить работу в рамках "нормандского формата" в скором времени. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.
Для обсуждения деэскалации ситуации на следующей неделе пройдет встреча министров иностранных дел России и Франции.
Эта дипломатическая работа должна позволить достичь прогресса на основе последних обменов мнениями с привлечением всех заинтересованных сторон, чтобы, при наличии условий, привести к встрече на высшем уровне с целью определения нового порядка мира и безопасности в Европе.
Во время переговоров Эмманюэль Макрон подчеркнул, что кризис на востоке Украины необходимо решить дипломатическим путем.
Телефонные переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона состоялись 20 февраля и длились 1 час 45 минут. Сразу после них Макрон созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. Украинские военные сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны "республик".
Украинская сторона на фоне обострения на Донбассе опровергает заявления оккупационных властей о наступлении и диверсиях на химических объектах. Киев привержен дипломатическому урегулированию.
Власти самопровозглашенных "республик" объявили всеобщую мобилизацию и объявили об эвакуации жителей в Россию. В первую очередь будут вывозить женщин, детей и людей пожилого возраста. Эвакуированных разместят в Ростовской области.
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