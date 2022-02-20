Пожар вспыхнул в среду, 16 февраля, на судне с крупной партией автомобилей, находившемся у португальских Азорских островов. Тушение пожара идет уже пятый день, сообщает Business Insider.

Согласно данным портала Marine Traffic, судно под названием Felicity Ace, идущее под панамским флагом, вышло 10 февраля из порта города Эмден в Германии. Его конечным пунктом назначения была гавань Дэвисвилля (штат Род-Айленд, США).

Сигнал о тревоге был объявлен в среду, когда судно уже находилось в Атлантическом океане недалеко от острова Фаял, входящего в Азорский архипелаг. 22 члена экипажа судна были эвакуированы португальскими военными в тот же день.

Представители портов на Азорских островах сообщали агентству Reuters, что тушение пожара не может проходить быстрее, поскольку пожарники имеют возможность ослаблять очаги огня только с внешней стороны Felicity Ace. По словам чиновников, возможность взрыва топливных баков исключает любую попытку подняться на борт для локализации пожара.

На борту Felicity Ace находятся около 4 тыс. автомобилей таких брендов, как Porsche, Audi и Bentley. Часть из них - электромобили с литий-ионными батареями.

В концерне Volkswagen ("Фольксваген"), которому принадлежат три указанных бренда, не подтвердили агентству общее количество своих автомобилей на борту, заявив, что ждут дальнейшей информации и судьбе судна.

Судно Felicity Ace

Напомним, что 16 февраля у берегов Канады затонуло рыболовецкое судно, 10 человек на его борту погибли, 11 пропали.