По меньшей мере 10 рыбаков погибли, 11 пропали без вести в результате того, что испанское рыболовное судно затонуло в Атлантическом океане возле берегов Канады. Об этом сообщает AFP.

Спасатели уже нашли тела 10 погибших, трех человек удалось спасти.

Поисковой операции мешают сложные погодные условия - бурное море, сильный ветер и ухудшение видимости.

Для поиска пропавших канадские спасатели задействовали вертолет, военный самолет, корабль береговой охраны и несколько лодок.

Министерство транспорта Испании указало, что членами экипажа были 16 граждан Испании, пятеро перуанцев и три гражданина Ганы.

Напомним, что в начале февраля у берегов Нигерии взорвался нефтяной танкер.