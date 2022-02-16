У берегов Канады затонуло рыболовецкое судно - 10 погибших, 11 пропали [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
По меньшей мере 10 рыбаков погибли, 11 пропали без вести в результате того, что испанское рыболовное судно затонуло в Атлантическом океане возле берегов Канады. Об этом сообщает AFP.
Спасатели уже нашли тела 10 погибших, трех человек удалось спасти.
Поисковой операции мешают сложные погодные условия - бурное море, сильный ветер и ухудшение видимости.
Для поиска пропавших канадские спасатели задействовали вертолет, военный самолет, корабль береговой охраны и несколько лодок.
Министерство транспорта Испании указало, что членами экипажа были 16 граждан Испании, пятеро перуанцев и три гражданина Ганы.
Напомним, что в начале февраля у берегов Нигерии взорвался нефтяной танкер.
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