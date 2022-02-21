Велосипед багнюки не боїться! У Кропивницькому п'ять місцевих велоклубів провели першу масштабну зимову велогонку "Лютий холодець". Участь у ній взяли сімдесят веломанів: як професійні велогонщики, так і аматори.

Сімдесят учасників готуються до старту. На них чекає півтора кілометра у лісомасиві Кропивницького, знаного в народі, як Шервуд. Змагаються у п'ятнадцяти категоріях: залежно від віку та підготовки.

Перевірити себе на міцність вийшли і аматори, і професійні спортсмени.

Андрій Охватенко, тренер з велоспорту, учасник велоперегонів "Лютий холодець":

Ми приїхали з нашими дітками якраз, які у нас займаються, частина буде приймати участь, частина - спостерігати і вболівати за нас.

Мокра земля, листя, гілля і головне - багнюка. Та перешкоди - не лякають учасників!

Тож до фінішу прийшли хоча й брудні, але - щасливі й задоволені.

Любов Александрова, учасниця велоперегонів "Лютий холодець":

Перший раз участвую в таких змаганнях, тяжко-важко, особливо дихається тяжко дуже, особливо після зими, бо немає подательок, взагалі круто, весело, зате тепло багнюка, по якій носе велік, одна дівчина мене обженяла - впала, адреналінчик, круто, весело, класно.

Спробувати свої сили на трасі "Лютого холодця" долучились веломани від чотирнадцяти - до сімдесяти. І не лише з Кропивницького, а й інших міст Кіровоградщини та Черкас.

Андрій Паливода, співорганізатор аматорських велоперегонів "Лютий холодець":

Окрім того, що носить спортивний характер, оздоровчий, популяризацію здорового способу життя, він ще має на меті показати знову ж таки єдність, єдність наших спортсменів в тому числі ми маємо на меті зібрати кошти для благодійного фонду "Ти - не один", який опікується онкохворими дітьми, частина стартових внесків і всі кошти від благодійної лотереї підуть на підтримку цього Фонду.

Поки учасники долали примхливу трасу, організатори частували вболівальників гарячим... холодцем.

Призерами аматорських перегонів стали п'ятнадцятеро веломанів, які кожен у своїй категорії найшвидше здолали непросту трасу.