У Кропивницькому пройшла масштабна зимова велогонка "Лютий холодець" [ Редактировать ]
Велосипед багнюки не боїться! У Кропивницькому п'ять місцевих велоклубів провели першу масштабну зимову велогонку "Лютий холодець". Участь у ній взяли сімдесят веломанів: як професійні велогонщики, так і аматори.
Сімдесят учасників готуються до старту. На них чекає півтора кілометра у лісомасиві Кропивницького, знаного в народі, як Шервуд. Змагаються у п'ятнадцяти категоріях: залежно від віку та підготовки.
Перевірити себе на міцність вийшли і аматори, і професійні спортсмени.
Андрій Охватенко, тренер з велоспорту, учасник велоперегонів "Лютий холодець":
Ми приїхали з нашими дітками якраз, які у нас займаються, частина буде приймати участь, частина - спостерігати і вболівати за нас.
Мокра земля, листя, гілля і головне - багнюка. Та перешкоди - не лякають учасників!
Тож до фінішу прийшли хоча й брудні, але - щасливі й задоволені.
Любов Александрова, учасниця велоперегонів "Лютий холодець":
Перший раз участвую в таких змаганнях, тяжко-важко, особливо дихається тяжко дуже, особливо після зими, бо немає подательок, взагалі круто, весело, зате тепло багнюка, по якій носе велік, одна дівчина мене обженяла - впала, адреналінчик, круто, весело, класно.
Спробувати свої сили на трасі "Лютого холодця" долучились веломани від чотирнадцяти - до сімдесяти. І не лише з Кропивницького, а й інших міст Кіровоградщини та Черкас.
Андрій Паливода, співорганізатор аматорських велоперегонів "Лютий холодець":
Окрім того, що носить спортивний характер, оздоровчий, популяризацію здорового способу життя, він ще має на меті показати знову ж таки єдність, єдність наших спортсменів в тому числі ми маємо на меті зібрати кошти для благодійного фонду "Ти - не один", який опікується онкохворими дітьми, частина стартових внесків і всі кошти від благодійної лотереї підуть на підтримку цього Фонду.
Поки учасники долали примхливу трасу, організатори частували вболівальників гарячим... холодцем.
Призерами аматорських перегонів стали п'ятнадцятеро веломанів, які кожен у своїй категорії найшвидше здолали непросту трасу.
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