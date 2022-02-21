Учасники параду квітів у Ніцці проїжджали містом на спеціальних платформах [ Редактировать ]
Парад квітів пройшов у французькій Ніцці. Учасники проїжджали містом на спеціальних платформах. Аби задекорувати такі човники використали близько трьох тисяч квітів. Супроводжували святкову ходу музиканти та танцюристи. Цій традиції уже майже 150 років.
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Учасники проїжджали містом на спеціальних платформах. Аби задекорувати такі човники використали близько три тисяч квітів.
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