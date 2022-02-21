У Москві заговорили про визнання так званих "республік" на українському Донбасі [ Редактировать ]
І ніби на підтвердження тез, які пролунали в Брюсселі, у Москві заговорили про визнання так званих "республік" на українському Донбасі.
Перед тим ватажки обох утворень синхронно звернулися до Путіна з відповідним проханням. До того ж, їхні промови збігалися майже слово в слово. Путін одразу зібрав засідання Радбезу і пообіцяв ухвалити рішення вже до кінця сьогоднішнього дня.
Нагадаю, 15-го лютого визнати незалежність ОРДЛО його просила Держдума. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба тоді попередив, що Київ сприйме це як вихід Росії де-факто та де-юре з Мінських домовленостей з усіма відповідними наслідками.
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