І ніби на підтвердження тез, які пролунали в Брюсселі, у Москві заговорили про визнання так званих "республік" на українському Донбасі.

Перед тим ватажки обох утворень синхронно звернулися до Путіна з відповідним проханням. До того ж, їхні промови збігалися майже слово в слово. Путін одразу зібрав засідання Радбезу і пообіцяв ухвалити рішення вже до кінця сьогоднішнього дня.

Нагадаю, 15-го лютого визнати незалежність ОРДЛО його просила Держдума. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба тоді попередив, що Київ сприйме це як вихід Росії де-факто та де-юре з Мінських домовленостей з усіма відповідними наслідками.